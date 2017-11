 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care fällt mit 0,8 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtGering abwärts ging es mit dem Papier der Fresenius Medical Care-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Anteilschein des Dialyseprodukteherstellers 64 Cent (0,77 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 83,02 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Fresenius Medical Care-Anteilschein mit 82,38 Euro gehandelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95,40 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Markterwartungen zwar beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas verfehlt, beim Gewinn je Aktie aber dank einer niedrigeren Steuerquote aber übertroffen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Die Belastungen durch die Hurrikans in den USA dürften größer gewesen sein als gemeinhin gedacht, doch dürfte das die Investoren kaum dauerhaft stören. Zudem hätten sich die Gewinnmargen bei der Pflegekoordinierung stärker verbessert als gedacht. Das dürfte vor allem den Optimisten unter den Anleger Nahrung geben.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,77 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 13.443 Punkten (minus 0,16 Prozent). Damit entwickelte sich die Fresenius Medical Care-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,16 Prozent und 22 Punkte verschlechterte.

Am Donnerstag den 02.11.2017 war die Aktie des Dialysedienstleisters zum Preis von 83,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 83,26 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie lag bei Handelsschluss mit 7,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,22 Euro beträgt. Es war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. November 2016 und beträgt 70,69 Euro.

Auf 30,12 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 48,2 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Juni 2017 wurde mit 89,22 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 lag bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.10.2017 Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 97 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die endgültigen Dialyse-Regelungen für 2018 der US-Behörde CMS stünden im Einklang mit den Erwartungen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Montag. Wichtig sei, dass es keine nennenswerten Änderungen bei der Kostenerstattung gegeben habe. FMC ist ein Dialysedienstleister./mis/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.