 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care gewinnt mit 0,6 Prozent geringfügig

Mit einer Steigerung von 0,6 Prozent gehört das Wertpapier des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care zu den Gewinnern des Tages. Aktuell wird der Wert mit 84,56 Euro notiert.

Fresenius Medical Care

FrankfurtNur gering bergauf geht es mit der Fresenius Medical Care-Aktie. Derzeit gewinnt die Aktie des Dialysedienstleisters 54 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 84,02 Euro des Vortages und macht damit 0,64 Prozent gut. Zuletzt wird die Fresenius Medical Care-Aktie mit 84,56 Euro gehandelt.

Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 87 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Dialyse-Anbieters auf 2018 reflektiere das insgesamt starke Geschäftsmodell, aber die von ihm nun berücksichtigten Änderungen der Rechnungslegung sowie das derzeitige Währungsumfeld wirkten sich negativ auf seine Umsatz- und Gewinnschätzungen aus, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,64 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt bislang auf Rang 16 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax notiert bislang 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Daher entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie wenig besser als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 77 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 08.03.2018 ist die Fresenius Medical Care-Aktie zum Preis von 83,66 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 84,84 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt bislang mit 9,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 75,53 Euro.

Bis um 17:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 24,39 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 28,0 Millionen Euro gehandelt. Am 1. Februar 2018 wurde mit 93,82 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 liegt bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.03.2018 Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 101 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Dialysespezialisten für 2017 hätten exakt seinen Erwartungen entsprochen und nur geringfügig unter denen des Konsens gelegen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe daher keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Das Chance-Risiko-Profil von FMC habe sich noch weiter verbessert. Die Aktie zähle diesbezüglich zu den attraktivsten unter den von ihm bewerteten Titeln./ck/la Datum der Analyse: 02.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.