 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care gewinnt mit 0,9 Prozent geringfügig

Die Aktie des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care gehörte mit einer Steigerung von 0,9 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Beim Handelsende wurde der Anteilschein mit 83,46 Euro notiert.

Fresenius Medical Care

FrankfurtDer Anteilschein des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care gehörte am Ende des Handelstages mit einer positiven Entwicklung von 0,92 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 82,70 Euro konnte sie sich kaum spürbar um 76 Cent auf 83,46 Euro verbessern.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,92 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag beim Handelsende auf Platz 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.109 Punkten (plus 1,64 Prozent). Damit entwickelte sich die Fresenius Medical Care-Aktie schlechter als der Index, der sich um 1,64 Prozent und 195 Punkte verbesserte.

Am Montag den 05.03.2018 war die Fresenius Medical Care-Aktie zum Preis von 82,14 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 83,70 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie lag beim Handelsende mit 11,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 75,53 Euro.

Auf 43,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 50,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie betrug 93,82 Euro und war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 lag bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.03.2018 Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 101 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Dialysespezialisten für 2017 hätten exakt seinen Erwartungen entsprochen und nur geringfügig unter denen des Konsens gelegen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe daher keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Das Chance-Risiko-Profil von FMC habe sich noch weiter verbessert. Die Aktie zähle diesbezüglich zu den attraktivsten unter den von ihm bewerteten Titeln./ck/la Datum der Analyse: 02.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.