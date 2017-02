 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care legt 1,1 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtFreude bei den Anlegern von Fresenius Medical Care. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Dialysedienstleisters den aktuellen Stand von 76,12 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 1,1 Prozent verbessern.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Einigung über ausstehende Zahlungen vom US-Kriegsveteranen- und Justizministerium auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er begrüße die Einigung, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Mittwoch. Sie bringe FMC 2017 einen Sondergewinn.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,1 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 13 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.655 Punkten (plus 1,04 Prozent). Damit entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie wenig besser als der Index.

Mit einem Preis von 75,27 Euro ist der Wert am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 76,24 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt mit 11,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 85,65 Euro beträgt. Es war am 9. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 70,00 Euro.

Auf 40,83 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 26,6 Millionen Euro gehandelt. Am 9. August 2016 wurde mit 85,65 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 liegt bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.01.2017 Commerzbank belässt FMC auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dass ein US-Gericht laut einem Medienbericht eine Verordnung der Gesundheitsbehörde CMS zur Neuregelung von Zuschüssen für bedürftige Dialyse-Patienten bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt habe, sei leicht positiv, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Donnerstag. FMC hatte im Januar mitgeteilt, dass eine Umsetzung der Regelung finanziell nachteilig sein könnte./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

