 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care legt 1,5 Prozent zu

Mit einer Steigerung von 1,5 Prozent gehörte der Anteilschein des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care zu den Gewinnern des Tages. Bei Börsenschluss wurde der Wert mit 85,48 Euro notiert.

FrankfurtAufwärts geht es mit dem Fresenius Medical Care-Papier. Bis zum Börsenschluss gewann die Aktie des Dialysespezialisten 1,30 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 84,18 Euro und macht damit deutliche 1,54 Prozent gut. Zuletzt wurde die Fresenius Medical Care-Aktie mit 85,48 Euro gehandelt.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Quartalszahlen des Dialyseanbieters auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet 92 Euro, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie von Analyst Patrick Wood hervorgeht.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,54 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag beim Handelsende auf Position 16 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Somit entwickelte sich die Fresenius Medical Care-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 1,67 Prozent und 203 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 85,24 Euro war der Wert am Montag den 12.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 86,38 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie lag beim Handelsende mit 8,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 75,53 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 31,88 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 59,6 Millionen Euro gehandelt. Am 1. Februar 2018 wurde mit 93,82 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Mit 6,66 Euro wurde das Allzeit-Tief am 24. September 2002 erreicht.

02.02.2018 Barclays startet FMC mit 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius Medical Care (FMC) mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Fundamentaldaten des Dialyse-Spezialisten seien positiv, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings bewege sich die Aktie nahe ihres Rekordhochs, wobei die positiven Effekte der US-Steuerreform bereits eingepreist seien. Anleger sollten deshalb die Papiere der Muttergesellschaft Fresenius vorziehen./edh/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

