 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care legt 1,7 Prozent zu

Der Anteilschein des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care gehörte mit einem Anstieg von 1,7 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte bei Ende des Parketthandels mit 87,72 Euro.

Fresenius Medical Care

FrankfurtNach oben geht es mit dem Fresenius Medical Care-Papier. Bis zum Handelsschluss gewann der Wert des Dialysespezialisten 1,44 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 86,28 Euro und macht damit deutliche 1,67 Prozent gut. Zuletzt wurde die Fresenius Medical Care-Aktie mit 87,72 Euro gehandelt.

Die Commerzbank hat die Einstufung für FMC vor den am 27. Februar anstehenden Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Einem starken organischen Wachstum im Schlussquartal dürfte ein stärkerer Gegenwind von der Währungsseite zugesetzt haben, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Standbein Versorgungsmanagement dürfte seinen starken Wachstumstrend der vorangegangen Quartale fortgesetzt haben. Für 2018 dürfte sich FMC ähnliche Ziele wie für 2017 setzen. Resultate und Ausblick sollten aber kaum ein Kurstreiber sein.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 1,67 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Ende des Parketthandels auf Position fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.453 Punkten (plus 0,87 Prozent). Daher entwickelte sich die Fresenius Medical Care-Aktie besser als der Index, der sich um 107 Punkte und 0,87 Prozent verbesserte.

Am Freitag den 16.02.2018 war die Aktie des Dialysespezialisten zum Preis von 86,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 87,88 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 6,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 75,53 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 29,58 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 25,3 Millionen Euro gehandelt. Am 1. Februar 2018 wurde mit 93,82 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Mit 6,66 Euro wurde das Allzeit-Tief am 24. September 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.02.2018 Berenberg hebt Ziel für FMC auf 101 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 95,60 auf 101,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2018 könnte ein gutes Jahr für den Dialysespezialisten werden, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien böten nach wie vor ein solides Ergebniswachstum zu einem vernünftigen Preis. Noch nicht eingepreist seien zudem Neuerungen in den USA zur ganzheitlichen Behandlung von Dialysepatienten. Jones verschob außerdem sein Bewertungsmodell für die Aktie weiter in die Zukunft./ck/ajx Datum der Analyse: 12.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

