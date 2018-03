 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care mit guten Kursgewinnen

Der Anteilschein des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 0,9 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Aktuell notiert der Wert mit 85,02 Euro.

Fresenius Medical Care

FrankfurtDie Anteilseigner von Fresenius Medical Care haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Dialysespezialisten den Stand von 85,02 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,89 Prozent.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,89 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang vier im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.460 Punkten (plus 0,18 Prozent). Damit entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Dialysespezialisten zum Preis von 84,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 85,23 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt mit 4,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,22 Euro beträgt. Es war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. November 2016 und beträgt 70,69 Euro.

Auf 24,08 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 15,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie beträgt 89,22 Euro und war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Mit 6,66 Euro wurde das Allzeit-Tief am 24. September 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.07.2017 UBS belässt FMC auf 'Sell'

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Besuch bei diversen Pharmaunternehmen auf "Sell" belassen. Beim Dialysekonzern stehe das langfristige Aufwärtspotenzial im Mittelpunkt, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer Branchenstudie vom Dienstag. Über die nächsten fünf Jahre hinaus scheine es einigen Rückenwind zu geben./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

