 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care mit wenig Bewegung

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Fresenius Medical Care-Anteilscheins. Derzeit fällt die Aktie des Dialysespezialisten minimal auf den Stand von 82,24 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,25 Prozent gering verschlechtert.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,25 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt aktuell auf Position 27 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Aktuell registriert der Dax 13.474 Punkte (plus 0,24 Prozent). Damit entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,24 Prozent und 33 Punkte verbessert.

Am Freitag den 03.11.2017 ist die Aktie des Dialysedienstleisters zum Preis von 82,21 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 82,36 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt aktuell mit 7,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,22 Euro beträgt. Es war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. November 2016 und beträgt 70,69 Euro.

Bis um 09:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 3,77 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 2,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie beträgt 89,22 Euro und war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 liegt bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.11.2017 JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 95,40 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95,40 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Markterwartungen zwar beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas verfehlt, beim Gewinn je Aktie aber dank einer niedrigeren Steuerquote aber übertroffen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Die Belastungen durch die Hurrikans in den USA dürften größer gewesen sein als gemeinhin gedacht, doch dürfte das die Investoren kaum dauerhaft stören. Zudem hätten sich die Gewinnmargen bei der Pflegekoordinierung stärker verbessert als gedacht. Das dürfte vor allem den Optimisten unter den Anleger Nahrung geben./mis/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.