 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care nahezu konstant

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Fresenius Medical Care. Bisher behauptet sich die Aktie des Dialysespezialisten im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 81,39 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um kaum spürbare 0,38 Prozent verbessern.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,38 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang drei in der Spitzengruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.450 Punkten (minus 0,16 Prozent). Damit entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 80,89 Euro ist die Aktie am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 81,61 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt mit 5,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 85,65 Euro beträgt. Es war am 9. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 70,00 Euro.

Auf 22,92 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 43,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie beträgt 85,65 Euro und war am 9. August 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 liegt bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.12.2016 Goldman senkt Ziel für FMC auf 93 Euro - 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 94 auf 93 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer Studie vom Donnerstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2020. Mit einer Aufwertung des US-Dollar sollte sich der zuletzt moderate Rückenwind von der Währungsseite im kommenden Jahr umkehren. Doch weder dies noch die neuen Anforderungen des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) an den deutschen Dialyseanbieter änderten etwas an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung der günstig bewerteten Aktie./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.