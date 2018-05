 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care notiert mit 2,3 Prozent deutliche Verluste

Der Wert des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care gehörte mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Beim Handelsende wurde der Anteilschein mit 86,44 Euro notiert.

Fresenius Medical Care

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern des Fresenius Medical Care-Anteilscheins. Bis zum Handelsende verlor die Aktie des Dialysedienstleisters 2,06 Euro, fiel auf den Stand von 86,44 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,33 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 2,33 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz 28 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Fresenius Medical Care-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 87,70 Euro war der Anteilschein am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,90 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie lag bei Handelsschluss mit 7,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. August 2017 und beträgt 76,42 Euro.

Auf 41,33 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 47,8 Millionen Euro gehandelt. Am 1. Februar 2018 wurde mit 93,82 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 lag bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.05.2018 Berenberg hebt Ziel für FMC auf 100,80 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 98,70 auf 100,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen eines stärkeren US-Dollar und einer niedrigeren Schätzung für die Steuerquote erhöhe er die Gewinnschätzungen für den Dialyseanbieter, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei zwar verhalten gewesen, gleichzeitig aber wohl nicht repräsentativ für den Rest des Jahres./bek/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

