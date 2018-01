 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnbedeutend nach unten geht es mit dem Kurs des Fresenius Medical Care-Anteilscheins. Aktuell verliert der Schein des Dialyseprodukteherstellers, der beim letzten Börsenschluss mit 87,78 Euro notierte, 40 Cent (0,46 Prozent). Zuletzt wird die Fresenius Medical Care-Aktie mit 87,38 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Wert mit 0,46 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt bislang auf Rang 27 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Bislang registriert der Dax 12.918 Punkte (unverändert 0 Prozent). Daher entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie schwächer als der Index, der praktisch unverändert bleibt.

Mit einem Preis von 87,44 Euro ist die Aktie am Dienstag den 02.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,46 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt bislang mit 2,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,22 Euro beträgt. Es war am 14. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Januar 2017 und beträgt 73,87 Euro.

Auf 0,51 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 09:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,9 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Juni 2017 wurde mit 89,22 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 24. September 2002 liegt bei 6,66 Euro.

Analystenkommentare

29.12.2017 JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 95,60 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95,60 Euro belassen. Nach einer umfassenden jährlichen Überprüfung von Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitsbereich sehe er keinen Anlass, um etwas an den Kurszielen und den bisherigen Empfehlungen zu ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Dialysespezialist FMC dürfte zwar unter einem schwachen Dollar leiden, aber möglicherweise von der US-Unternehmenssteuerreform profitieren./tih/ck Datum der Analyse: 29.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

