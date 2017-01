 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement fällt mit 1,1 Prozent gering

FrankfurtDie Aktionäre von HeidelbergCement haben keinen Grund zur Freude. Bislang gibt die Aktie des Baustoffproduzenten deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 84,99 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,13 Prozent verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,13 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 30 am Ende der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.556 Punkten (unverändert 0,01 Prozent). Damit entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie schlechter als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Zementproduzenten zum Preis von 85,63 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 85,65 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt mit 10,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,59 Euro beträgt. Es war am 10. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2016 und beträgt 58,17 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 48,28 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 20,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. April 2007 wurde mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.01.2017 SocGen belässt HeidelbergCement auf 'Sell' - Ziel 75 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die im November durchgeführte Entwertung vieler Banknoten in Indien dürfte zu einer sinkenden Zementnachfrage in dem Land führen, schrieb Analyst Manish Beria in einer Studie vom Montag. Negativ hinzu kämen die Reformen im Immobiliensektor. Die voraussichtlich niedrigere Profitabilität in Indien sei am Markt aber noch nicht verarbeitet, daher könnten die Erwartungen an die Unternehmen mit Geschäft in Indien wie etwa HeidelbergCement noch sinken./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.