 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement gewinnt 1,3 Prozent

FrankfurtFreude bei den Anlegern von HeidelbergCement. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Baustoffunternehmens den aktuellen Stand von 80,54 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 1,33 Prozent verbessern.

Die Commerzbank hat HeidelbergCement nach Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 83 auf 81 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei schwach ausgefallen, aber die meisten Abwärtsrisiken seien nun vom Tisch, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Montag.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,33 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang 14 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.182 Punkten (plus 1,4 Prozent). Daher entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie wenig schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 80,21 Euro ist der Wert am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 81,00 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt mit 14,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,59 Euro beträgt. Es war am 10. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. September 2016 und beträgt 77,47 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 29,97 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 40,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie beträgt 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 26. Juni 2003 liegt bei 16,16 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.08.2017 Citigroup belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet 95 Euro belassen. Die schlechten Nachrichten schienen allmählich im Kurs abgebildet zu sein, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer Studie vom Freitag. Zudem gebe es einige Hinweise auf ein besseres zweites Halbjahr./ajx/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.