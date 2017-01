 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement nahezu konstant

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von HeidelbergCement. Bisher fällt die Aktie des Baustoffunternehmens geringfügig auf den aktuellen Stand von 85,29 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,48 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,48 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 23 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.601 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Damit entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie schlechter als der Index.

Am Freitag ist die HeidelbergCement-Aktie zum Preis von 85,01 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 85,60 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt mit 9,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,59 Euro beträgt. Es war am 10. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2016 und beträgt 58,17 Euro.

Auf 13,55 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 6,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie beträgt 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Deutsche Bank belässt HeidelbergCement auf 'Hold'

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" belassen. Während die Entwicklung in den USA derzeit für die Baumaterialbranche wenig Rückenwind liefere, verbessere sich das Umfeld in Europa weiter, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Zwar dürften die Energiekosten für die Zementhersteller im ersten Halbjahr steigen, dies sollten sie aber verdauen können, hieß es in einer weiteren Studie des Instituts./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.