 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigte sich die Aktie des Zementproduzenten HeidelbergCement . Der Anteilschein notierte bei Börsenschluss mit 83,88 Euro.

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von HeidelbergCement. Am Ende des Handelstages behauptete sich der Anteilschein des Baustoffproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 83,88 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um geringe 0,12 Prozent verbessern.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HeidelbergCement nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. An seinen Zweifeln bezüglich der Jahresziele 2018 habe sich nichts geändert, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kostendruck steige und die Synergieeffekte nähmen ab, so der Experte. Er hält es für zu früh, um wieder in die Aktien einzusteigen.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,12 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Rang 9 im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.470 Punkten (minus 0,14 Prozent). Daher entwickelte sich die HeidelbergCement-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,14 Prozent und 18 Punkte verschlechterte.

Am Mittwoch den 21.02.2018 war die Aktie des Baustoffproduzenten zum Preis von 83,54 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 84,28 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie lag bei Handelsschluss mit 12,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 31,53 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 43,1 Millionen Euro gehandelt. Am 16. April 2007 wurde mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.02.2018 Bernstein belässt HeidelbergCement nach Zahlen auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Erwartungen beim operativen Gewinn (Ebitda) übertroffen worden, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nicht klar sei dabei aber, inwieweit dies mit Sondereffekten wegen des Verkaufs eines US-Steinbruchs in Verbindung stehe. Insgesamt lasse das Ergebnis aber Gutes für 2018 erwarten./tih/das Datum der Analyse: 20.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.