 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement notiert mit 1,2 Prozent Verluste

FrankfurtAbwärts um 1,16 Prozent ging es mit dem Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Bis zum Handelsschluss verlor der Anteilschein des Zementproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 85,69 Euro aus dem Handel gegangen ist, 99 Cent (1,16 Prozent). Zuletzt wird der HeidelbergCement-Wert mit 84,70 Euro notiert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Baustoffe-Konzern das untere Ende seiner Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2017 verfehlen werde, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Studie vom Montag. Er verwies auf kurzfristige negative Effekte infolge der Witterungsbedingungen in den USA und wachsenden Drucks in Großbritannien.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 1,16 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag beim Handelsende auf Position 28 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Somit entwickelte sich die HeidelbergCement-Aktie schlechter als der Index, der sich um 14 Punkte und 0,11 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 85,95 Euro war der Anteilschein am Montag den 16.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 86,12 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie lag beim Handelsende mit 10,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,59 Euro beträgt. Es war am 10. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 32,34 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 20,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie betrug 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 26. Juni 2003 lag bei 16,16 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.10.2017 Exane BNP erhöht Ziel für HeidelbergCement - 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Quartalszahlen von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Den Bewertungszeitraum habe er nun auf das Jahr 2018 verschoben, begründete Analyst Paul Roger seine erhöhten Kursziele für Baustoffkonzerne in einer Branchenstudie vom Donnerstag. HeidelbergCement könnte das schlechte Wetter in den USA erneut zu schaffen machen. Das Erreichen der Jahresziele könnte schwierig werden. Die Vergeichswerte im Schlussquartal seien aber sehr niedrig. Zudem überzeuge die Bewertung. Daher sollten Kursschwächen zum Kauf genutzt werden./ajx/bek Datum der Analyse: 12.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.