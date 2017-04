 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal bergab geht es mit dem Kurs der HeidelbergCement. Derzeit verliert der Wert des Zementproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 87,75 Euro notierte, 31 Cent (0,35 Prozent). Zuletzt wird die HeidelbergCement-Aktie mit 87,44 Euro gehandelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die mit der Italcementi-Übernahme durch HeidelbergCement vorangetriebene Konsolidierung der fragmentierten italienischen Baustoffindustrie lasse auf höhere Zementpreise dort hoffen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Dienstag. Eine mögliche Preissteigerung um 10 auf rund 68 Euro je Tonne in einigen Regionen könnte das operative Ergebnis von HeidelbergCement 2017 und 2018 um jeweils 35 Millionen Euro steigern.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,35 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz zwölf im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.135 Punkten (minus 0,54 Prozent). Daher entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie wenig besser als der Index.

Mit einem Preis von 87,53 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,88 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt mit 7,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,59 Euro beträgt. Es war am 10. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 65,12 Euro.

Auf 25,18 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,0 Millionen Euro gehandelt. Am 16. April 2007 wurde mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.04.2017 Barclays lässt HeidelbergCement auf 'Underweight' - Ziel 78 Euro

Barclays hat HeidelbergCement mit Blick auf die anstehenden französischen Präsidentschaftswahlen und deren Auswirkung auf die französische Ausgabenpolitik auf "Underweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Bau-, Baustoff- und Infrastrukturindustrie bevorzuge er Aktien französischer Unternehmen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Branchenstudie vom Montag. HeidelbergCement erziele nur drei bis vier Prozent seiner Gewinne in Frankreich./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.