 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigte sich der Wert des Zementproduzenten HeidelbergCement . Beim Handelsende notierte der Wert mit 83,18 Euro.

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von HeidelbergCement. Am Ende des Handelstages behauptete sich die Aktie des Baustoffunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 83,18 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um kaum spürbare 0,36 Prozent verbessern.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,36 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Platz acht im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.333 Punkten (unverändert 0,05 Prozent). Somit entwickelte sich die HeidelbergCement-Aktie stärker als der Index, der sich um 6 Punkte und 0,05 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 83,48 Euro war der Wert am Donnerstag den 15.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 84,78 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie lag bei Handelsschluss mit 13,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Auf 39,61 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 48,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie betrug 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 26. Juni 2003 lag bei 16,16 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2018 Kepler Cheuvreux lässt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 87 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Josep Pujal geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Baustoffkonzern dank eines guten Schlussquartals das untere Ende seiner Jahresziele knapp erreichen könnte. Pujal hält die Aktie wie bei seiner Abstufung Ende Januar weiter für fair bewertet./ag/mis Datum der Analyse: 07.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.