 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Der Anteilschein des Baustoffunternehmens HeidelbergCement zeigte wenig Änderung. Am Ende des Handelstages wurde der Wert mit 82,84 Euro notiert.

Heidelberg Cement

FrankfurtDer Wert des Zementproduzenten HeidelbergCement konnte sich bei Börsenschluss behaupten. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 82,80 Euro blieb der Kurs unverändert.

Im Dax gehörte die Aktie am Ende des Handelstages zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Position 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.545 Punkten (plus 0,49 Prozent). Deshalb entwickelte sich die HeidelbergCement-Aktie schwächer als der Index, der sich um 62 Punkte und 0,49 Prozent verbesserte.

Am Montag den 26.02.2018 war die Aktie des Zementproduzenten zum Preis von 83,24 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 83,36 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 13,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Auf 28,57 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 24,9 Millionen Euro gehandelt. Am 16. April 2007 wurde mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.02.2018 Citigroup senkt Ziel für HeidelbergCement auf 98 Euro - 'Buy'

Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 102 auf 98 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Vorteile steigender Preise für Zement in diesem Jahr dürften steigende Energiekosten im besten Fall kompensieren, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Rückenwind durch Synergien lasse erheblich nach. Er senkte seine Ergebnisschätzungen./ck/ag Datum der Analyse: 23.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.