 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Der Wert des Baustoffunternehmens HeidelbergCement zeigte wenig Änderung. Bei Ende des Parketthandels wurde die Aktie mit 81,72 Euro notiert.

Heidelberg Cement

FrankfurtOhne Impulse blieb bisher der Wert der HeidelbergCement-Aktie. Bei Börsenschluss konnte sich der Anteilschein des Baustoffproduzenten im Vergleich zum Schlusswert von 81,70 Euro des Vortages gerade behaupten.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement angesichts gesunkener Absatzerwartungen der US-Zementbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Heidelberger seien nach Buzzi Unicem und CRH am stärksten abhängig vom US-Markt, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Im Dax gehörte das Wertpapier bei Ende des Parketthandels zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 26 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.365 Punkten (plus 0,97 Prozent). Deshalb entwickelte sich die HeidelbergCement-Aktie schwächer als der Index, der sich um 119 Punkte und 0,97 Prozent verbesserte.

Am Donnerstag den 08.03.2018 war die HeidelbergCement-Aktie zum Preis von 81,42 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 81,88 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 15,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 29,19 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 28,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. April 2007 wurde mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.02.2018 JPMorgan hebt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 84 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Da das Papier des Zementherstellers im bisherigen Jahresverlauf schwächer als der Markt und auch der Sektor war, sei es jetzt adäquat bewertet, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass weder die noch offenen Prognose für das laufende Jahr, die bei der Bilanz-Pressekonferenz im März vorgelegt werden soll, noch in dem im Juni stattfindenden Kapitalmarkttag den Kurs stark bewegen werden. Nach wie vor stehe der italienische Markt und die Integration von Italcementi im Fokus. Von der Erholung Italiens dürfte allerdings der Konkurrent Buzzi mehr profitieren./zb Datum der Analyse: 28.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offe

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.