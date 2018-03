 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Die Aktie des Baustoffproduzenten HeidelbergCement zeigt wenig Änderung. Bislang notiert der Wert mit 82,62 Euro.

Heidelberg Cement

FrankfurtDie Aktie des Baustoffproduzenten HeidelbergCement zeigt bislang mit einem Plus von unwesentlichen 0,32 Prozent und einem Kurswert von 82,62 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 82,36 Euro.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,32 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt bislang auf Position 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Bislang verzeichnet der Dax 12.392 Punkte (plus 0,37 Prozent). Daher entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 0,37 Prozent und 46 Punkte verbessert.

Am Freitag den 16.03.2018 ist die Aktie des Zementproduzenten zum Preis von 82,90 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 83,08 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt bislang mit 14,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Bis um 11:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 6,32 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 6,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie beträgt 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 26. Juni 2003 liegt bei 16,16 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 Goldman nimmt HeidelbergCement mit 'Buy' wieder auf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HeidelbergCement mit "Buy" und einem Kursziel von 101 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der deutsche Konzern sei gerade im Vergleich zu seinen US-Konkurrenten deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem liege der Aktienkurs mit einem Zehnfachen des für 2019 erwarteten Ergebnisses auch deutlich unter der historischen Bewertung des Unternehmens. Sollten die europäischen Zementhersteller mittelfristig sogar das Niveau der US-Konkurrenten erreichen, wären sogar Kurse von mehr als 140 Euro drin. Damit hätte die Aktie ein Kurspotenzial von mehr als 70 Prozent. Zum Kursziel habe das Papier 22 Prozent Luft nach oben./zb/ag Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

