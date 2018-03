 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Baustoffproduzenten HeidelbergCement . Bis zur Stunde wird die Aktie mit 82,28 Euro notiert.

FrankfurtDie Aktie des Zementproduzenten HeidelbergCement kann sich bis zur Stunde behaupten. Im Vergleich zum Vortagsstand von 82,28 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört der Anteilschein bislang zu den unveränderten Werten des Tages. Die Aktie liegt bislang auf Rang drei in der Spitzengruppe des Index. Bislang verzeichnet der Dax 12.288 Punkte (minus 0,82 Prozent). Damit entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,82 Prozent und 101 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 82,06 Euro ist der Anteilschein am Montag den 19.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 82,36 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt bislang mit 14,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 76,94 Euro.

Bis um 11:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 7,18 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 6,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie beträgt 111,88 Euro und war am 16. April 2007 erreicht worden. Mit 16,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 26. Juni 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 Jefferies senkt Ziel für HeidelbergCement auf 96 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement von 102 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Justin Jordan hebt den Zementhersteller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie aber weiter als Favoriten in Europa hervor./ag/la Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.