 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel fällt mit 0,9 Prozent gering

Mit einem Minus von 0,9 Prozent gehört der Wert des Chemieunternehmens Henkel heute zu den Verlustbringern des Tages. Aktuell notiert der Wert mit 116,70 Euro.

FrankfurtUnbedeutend nach unten geht es mit dem Wert der Henkel. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Chemiekonzerns 1,10 Euro (0,93 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 117,80 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Henkel-Anteilschein mit 116,70 Euro gehandelt.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,93 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 24 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.709 Punkten (minus 0,44 Prozent). Damit entwickelt sich die Henkel-Aktie schlechter als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 117,85 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 118,65 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 5,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,00 Euro beträgt. Es war am 22. September 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 18. Januar 2016 und beträgt 87,89 Euro.

Auf 34,09 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 27,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 123,00 Euro und war am 22. September 2016 erreicht worden. Mit 15,35 Euro wurde das Allzeit-Tief am 13. März 2000 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.10.2016 Warburg Research belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 127 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Analyst Jörg Frey rechnet in einer Studie vom Dienstag mit ordentlichen Ergebnissen des Konsumgüterherstellers. Beim Umsatz prognostiziert er gut 4,8 Milliarden Euro und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) 844 Millionen Euro. Die meisten Analysten müssten zwar die Sun-Übernahme noch einarbeiten, viel Potenzial für die Markterwartungen sieht er allerdings nicht./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

