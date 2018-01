 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel gewinnt mit 0,9 Prozent geringfügig

FrankfurtNur unmerklich aufwärts geht es mit der Henkel-Aktie. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Chemieunternehmens 1,00 Euro im Vergleich zum Schlusswert von 109,90 Euro des Vortages und macht damit 0,91 Prozent gut. Zuletzt wird die Henkel-Aktie mit 110,90 Euro gehandelt.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,91 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Platz 20 im Mittelfeld des Performance-Index. Bislang verzeichnet der Dax 13.162 Punkte (plus 1,41 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Henkel-Aktie schwächer als der Index, der sich um 1,41 Prozent und 183 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 110,35 Euro ist der Wert am Donnerstag den 04.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 111,20 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt bislang mit 14,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 129,90 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Januar 2018 und beträgt 108,20 Euro.

Bis um 15:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 38,02 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 30,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 129,90 Euro und war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 13. März 2000 liegt bei 15,35 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.01.2018 RBC Capital belässt Henkel auf 'Sector Perform' - Ziel 112 Euro

RBC Capital hat Henkel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Im europäischen Konsumgütersektor würden Steigerungen der Kapitalrenditen wegen des sich intensivierenden Wettbewerbsumfelds immer schwieriger, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie und sieht den Sektor als überbewertet an. Die Kosten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, seien gestiegen. Mit Blick auf seine Schätzungen für 2017 hätten nur 5 von 15 Unternehmen in den vergangenen 5 Jahren einen deutlicheren Anstieg der Kapitalrenditen erlebt. Henkel zähle nicht dazu./ck/la Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.