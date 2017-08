 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel legt 0,6 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Henkel zeigt mit einem Plus von minimalen 0,61 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 114,70 Euro gleichfalls eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 114,00 Euro.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,61 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 23 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.151 Punkten (plus 1,14 Prozent). Daher entwickelt sich die Henkel-Aktie schwächer als der Index.

Am Montag ist die Henkel-Aktie zum Preis von 114,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 114,95 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 11,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 129,90 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2016 und beträgt 105,25 Euro.

Auf 27,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 45,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 129,90 Euro und war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Mit 15,35 Euro wurde das Allzeit-Tief am 13. März 2000 erreicht.

11.08.2017 RBC Capital senkt Henkel auf 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat Henkel wegen schwächerer Wachstumsperspektiven im Konsumgütergeschäft von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde von 134 auf 116 Euro gesenkt, wie RBC-Analyst Mirco Badocco in einer am Freitag veröffentlichen Studie schrieb. Wegen des starken Preisdrucks bei Waschmittel- und Reinigungsprodukten senkte er seine Erwartungen für das organische Wachstum. Zudem belaste der wiedererstarkte Euro./zb/jha/ Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

