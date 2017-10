 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel mit geringen Kursgewinnen von 0,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre der Henkel-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Ende des Handelstages konnte die Aktie geringfügig zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Chemiekonzerns den Stand von 119,15 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,51 Prozent.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,51 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag beim Handelsende auf Position zwölf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.987 Punkten (plus 0,13 Prozent). Daher entwickelte sich die Henkel-Aktie besser als der Index, der sich um 0,13 Prozent und 17 Punkte verbesserte.

Am Donnerstag den 12.10.2017 war die Henkel-Aktie zum Preis von 118,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 119,65 Euro.

Die Henkel-Aktie lag beim Handelsende mit 8,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 129,90 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2016 und beträgt 105,25 Euro.

Auf 40,93 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 34,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. Juni 2017 wurde mit 129,90 Euro das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 13. März 2000 lag bei 15,35 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 Morgan Stanley belässt Henkel auf 'Equal-weight' - Ziel 135 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel vor den Quartalszahlen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Richard Taylor rechnet laut einer Studie vom Mittwoch mit einem insgesamt schwachen Abschneiden der Branche. Dank der Schwellenländer-Märkte und schwächerer Vergleichswerte dürfte sich das bereinigte Wachstum fortan aber wieder beschleunigen. Henkel dürfte es gleichwohl schwer fallen, die Preise im Klebstoffgeschäft anzuheben./ajx/bek Datum der Analyse: 11.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.