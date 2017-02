 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel mit guten Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner von Henkel haben Grund zur Freude. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Chemiekonzerns den aktuellen Stand von 116,45 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,09 Prozent zulegen.

Der Wert gehört im Dax mit 1,09 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.556 Punkten (plus 0,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Henkel-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 115,60 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 116,85 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 5,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,00 Euro beträgt. Es war am 22. September 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 89,65 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 21,50 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 11,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 123,00 Euro und war am 22. September 2016 erreicht worden. Mit 15,35 Euro wurde das Allzeit-Tief am 13. März 2000 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.01.2017 UBS belässt Henkel auf 'Sell'

Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Investorenveranstaltungen in London und der Schweiz auf "Sell" belassen. Trotz des Ausverkaufs über die gesamte Branche hinweg, der seit November im Vergleich zum breiten Aktienmarkt stattgefundenen habe, seien die Investoren weiterhin wählerisch, schrieb Analystin Pinar Ergun am Mittwoch in einer Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Nahrungsmitteln sowie von Haushalts- und Konsumgütern. Sie habe während der Treffen den Eindruck gewonnen, dass viele Investoren Henkel im Portfolio hätten. Ihre "Sell"-Einstufung sei dennoch kaum auf Widerspruch gestoßen./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.