 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel nahezu konstant

FrankfurtUnbedeutend bergauf geht es mit dem Kurs der Henkel. Aktuell gewinnt der Wert des Chemieunternehmens 40 Cent (0,34 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 118,95 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Henkel-Aktie mit 119,35 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Wert mit 0,34 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 18 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.698 Punkten (plus 0,49 Prozent). Damit entwickelt sich die Henkel-Aktie wenig schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 119,50 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 120,00 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 3,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,00 Euro beträgt. Es war am 22. September 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 18. Januar 2016 und beträgt 87,89 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 40,36 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 32,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 22. September 2016 wurde mit 123,00 Euro das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie erreicht. Mit 15,35 Euro wurde das Allzeit-Tief am 13. März 2000 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.10.2016 RBC Capital hebt Ziel für Henkel auf 118 Euro - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 116 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das organische Umsatzwachstum sei höher als vom markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer Studie vom Freitag./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

