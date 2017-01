 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Henkel. Bisher fällt die Aktie des Pharmaunternehmens unwesentlich auf den aktuellen Stand von 112,75 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,22 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen dürften von gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit geprägt sein, schrieb Analyst Simon Hales in einer Studie vom Montag. Im Fokus sollte die Profitabilität des jüngst übernommenen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns The Sun Products Corporation stehen. Mit seinem niedrigeren Kursziel trug Hales sowohl den jüngsten Wechselkursbewegungen als auch dem kürzlichen Anstieg der Anleiherenditen Rechnung, wodurch sich die Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell erhöhten.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,22 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position sechs im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.530 Punkten (minus 0,86 Prozent). Damit entwickelt sich die Henkel-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Henkel-Aktie zum Preis von 111,85 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 113,25 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 8,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,00 Euro beträgt. Es war am 22. September 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 89,65 Euro.

Bis um 17:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 30,86 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 30,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 123,00 Euro und war am 22. September 2016 erreicht worden. Mit 15,35 Euro wurde das Allzeit-Tief am 13. März 2000 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.01.2017 Deutsche Bank belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne dürften beim organischen Wachstum im vierten Quartal kaum positiv überraschen, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Ausblicke für 2017 sollten eher von Vorsicht geprägt sein. Dennoch sei er optimistisch für den im Vergleich zum Gesamtmarkt unterbewerteten Sektor./edh/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.