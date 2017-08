 Henkel-Aktie - WKN 604843: Henkel nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Henkel. Bisher fällt die Aktie des Chemiekonzerns unwesentlich auf den aktuellen Stand von 118,75 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,42 Prozent minimal verschlechtert.

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Henkel vor den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers aus eigener Kraft dürfte etwa so stark gewesen sein wie im Vorjahreszeitraum, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Montag. Es dürfte von allen Geschäftsfeldern getragen worden sein. Wie schon im ersten Quartal, dürfte aber das Segment Klebstoffe der größte Wachstumstreiber gewesen sein.

Im Dax gehört der Wert mit 0,42 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position zehn im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.228 Punkten (minus 0,57 Prozent). Damit entwickelt sich die Henkel-Aktie unwesentlich stärker als der Index.

Mit einem Preis von 119,05 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 119,35 Euro.

Die Henkel-Aktie liegt mit 8,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 129,90 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2016 und beträgt 105,25 Euro.

Bis um 16:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 20,59 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 26,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Henkel-Aktie beträgt 129,90 Euro und war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 13. März 2000 liegt bei 15,35 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.08.2017 JPMorgan belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 124 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Angesichts enttäuschender Nachrichten von Wettbewerbern zeigte sich Analystin Celine Pannuti vorsichtig hinsichtlich der jüngsten Geschäftsentwicklung des Konsumgüterkonzerns. Sie rechne mit einem bereinigten Umsatzplus von 2,5 Prozent, während die Konsensschätzung bei 3,2 Prozent liege, schrieb Pannuti in einer Studie vom Freitag./edh/mis Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.