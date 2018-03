 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies fällt 1,7 Prozent

Die Aktie des Bauteilherstellers Infineon Technologies gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,7 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bis zur Stunde notiert die Aktie mit 22,81 Euro.

Infineon

FrankfurtDie Aktie des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies gehört aktuell mit einer negativen Entwicklung von 1,68 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 23,20 Euro hat sie sich um 39 Cent auf 22,81 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,68 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Rang 27 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax registriert derzeit 12.239 Punkte (minus 1,21 Prozent). Somit entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie schlechter als der Index, der sich um 150 Punkte und 1,21 Prozent verschlechtert.

Am Montag den 19.03.2018 ist die Aktie des Bauteilherstellers zum Preis von 23,09 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 23,14 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt derzeit mit 10,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,50 Euro beträgt. Es war am 22. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 16,79 Euro.

Auf 62,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 80,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.03.2018 Credit Suisse belässt Infineon auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" belassen. Der auf die Autoindustrie spezialisierte Halbleiterkonzern dürfte - wie schon in den Vorjahren - auch 2018 überproportional vom Wachstum des Pkw-Sektors profitieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

