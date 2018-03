 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies fällt 2 Prozent

Mit einem Rückgang von 2 Prozent gehörte der Anteilschein des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies zu den Verlierern des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 21,37 Euro.

Infineon

FrankfurtNach unten um 1,97 Prozent ging es mit dem Kurs der Infineon Technologies-Aktie. Bis zum Handelsende verlor der Anteilschein des Chipherstellers, der am vorigen Börsentag mit 21,80 Euro aus dem Handel gegangen ist, 43 Cent (1,97 Prozent). Zuletzt wird der Infineon Technologies-Wert mit 21,37 Euro notiert.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung des Chip-Produzenten auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern für das Energiemanagement sei unverändert groß, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Infineon steigere weiter die Kapazität der Fabrik in Dresden bei 300-Millimeter-Wafern, womit positive Größeneffekte verbunden seien.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 1,97 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Platz zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie besser als der Index, der sich um 272 Punkte und 2,23 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 02.03.2018 war die Infineon Technologies-Aktie zum Preis von 21,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 21,59 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 16,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,50 Euro beträgt. Es war am 22. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. März 2017 und beträgt 16,79 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 127,47 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 218,7 Millionen Euro gehandelt. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,34 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.02.2018 JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 25,50 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Im Juli 2017 habe der Halbleiter-Zyklus zwar seinen Höhepunkt erreicht, doch es gebe weiterhin keine Anzeichen für einen Abschwung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Chipunternehmen. Die Lagersituation sei günstig, denn die Lagerbestände sänken statt zu steigen. Dies sei genau so, wie es an diesem Punkt im Zyklus zu erwarten sei./ck/mis Datum der Analyse: 19.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.