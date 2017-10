 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies fällt mit 0,7 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies gehörte bei Handelsschluss mit einem Minus von geringen 0,74 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 22,83 Euro hatte sie sich um 17 Cent gering auf 22,66 Euro verschlechtert.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,74 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Position 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.948 Punkten (minus 0,5 Prozent). Damit entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie schwächer als der Index, der sich um 65 Punkte und 0,5 Prozent verschlechterte.

Am Mittwoch den 25.10.2017 war die Aktie des Halbleiterproduzenten zum Preis von 22,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 22,89 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 0,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 22,86 Euro beträgt. Es war am 24. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 14,91 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 64,30 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 89,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie betrug 83,45 Euro und war am 27. Juni 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,34 Euro.

24.10.2017 Credit Suisse hebt Ziel für Infineon auf 24 Euro - 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon von 20 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Chiphersteller dürfte die starke Nachfrage den kurzfristigen Gegenwind von der Währungsseite und von den Wafer-Preisen kompensieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Dienstag. Sultania sieht Potenzial für Margensteigerungen und verschob zudem den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./la/gl Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

