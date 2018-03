 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies gewinnt 0,8 Prozent

Mit einem Anstieg von 0,8 Prozent gehört der Anteilschein des Bauteilherstellers Infineon Technologies heute zu den Bestplatzierten des Tages. Aktuell wird der Anteilschein mit 18,63 Euro gehandelt.

FrankfurtDie Aktie des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies zeigt mit einem Plus von minimalen 0,76 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 18,63 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 18,49 Euro.

Der Wert gehört im Dax mit 0,76 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 19 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.474 Punkten (plus 1,21 Prozent). Daher entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie schlechter als der Index.

Am Montag ist die Infineon Technologies-Aktie zum Preis von 18,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 18,84 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt mit 9,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 20,49 Euro beträgt. Es war am 8. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 11,64 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 62,32 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 86,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie beträgt 83,45 Euro und war am 27. Juni 2000 erreicht worden. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.06.2017 Commerzbank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Die Commerzbank hat Infineon nach Aussagen zum Segment Power Management & Multimarket (PMM) auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Dieses Unternehmenssegment des Chipherstellers könne weiterhin seine dominante Marktposition ausspielen, hob Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag positiv hervor. Allerdings sei das Wachstum im Non-Power-Bereich weniger offensichtlich, da der Markt für integrierte Schaltungen in Mobilfunkgeräten recht überfüllt sei./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

