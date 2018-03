 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies gewinnt 1,1 Prozent

Die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies gehörte mit einem Plus von 1,1 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Am Ende des Handelstages wurde die Aktie mit 22,69 Euro notiert.

FrankfurtDer Anteilschein des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies gehörte bei Handelsschluss mit einem Zuwachs von 1,11 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 22,44 Euro konnte sich das Papier des Halbleiterproduzenten um klare 25 Cent auf 22,69 Euro verbessern.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon nach dem Verkauf des Geschäfts mit Hochfrequenz-Leistungskomponenten an den US-Konzern Cree Wolfspeed auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 25 Euro, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Achal Sultania hervorgeht. Infineon sei im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Cree Wolfspeed gescheitert, mit der die Münchener ihre Position stärken wollten. Insofern sei der Verkauf nun eine 180-Grad-Wende, die aber langfristig strategisch sinnvoll sei.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,11 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Platz zwölf im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Somit entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie unwesentlich stärker als der Index, der sich um 131 Punkte und 1,08 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 22,25 Euro war der Anteilschein am Mittwoch den 07.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 22,85 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag beim Handelsende mit 11,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,50 Euro beträgt. Es war am 22. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. März 2017 und beträgt 16,79 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 120,75 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 118,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 Credit Suisse belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 25 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon angesichts der Ankündigung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens mit SAIC in China für Energie-Module in Elektrofahrzeugen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Auto-Geschäft des Münchener Chipkkonzerns mache bis zu 45 Prozent des Umsatzes und Gewinns aus und Infineon dürfte weiterhin vom zunehmenden Einsatz von Halbleitern in Autos profitieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Auto-Geschäft dürfte 2018 trotz Gegenwinds von der Währungsseite um zehn Prozent wachsen, 2019 um 13 Prozent, so der Experte. Die Aktie sei nicht teuer./ajx/la Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.