 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies gewinnt 1,5 Prozent

FrankfurtUm 1,5 Prozent nach oben geht es mit dem Kurs der Infineon Technologies-Aktie. Bis zur Stunde gewinnt das Papier des Chipherstellers deutliche 35 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 23,97 Euro. Zuletzt wird das Infineon Technologies-Papier mit 24,32 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,20 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Halbleiterkonzerns dürften im Bereich der durchschnittlichen Markterwartungen ausgefallen sein, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Freitag.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,46 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Rang eins an der Spitze des Index. Der Dax realisiert bislang 13.476 Punkte (plus 0,26 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,26 Prozent und 35 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 24,20 Euro ist der Wert am Freitag den 03.11.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 24,44 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt bislang mit 1,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,73 Euro beträgt. Es war am 1. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 14,91 Euro.

Auf 93,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 192,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

01.11.2017 UBS hebt Ziel für Infineon auf 26 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 21 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Halbleiteraktien in diesem Jahr bereits stark gelaufen seien, habe das Infineon-Papier noch Luft nach oben und verdiene einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst David Mulholland in einer Studie vom Mittwoch. Denn der Chipkonzern habe ein überdurchschnittliches Wachstums- und Margenpotenzial. Der Experte verlagerte seine Bewertungsbasis von 2019 auf 2020./edh/mis Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

