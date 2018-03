 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies gewinnt 1,6 Prozent

Mit einem Anstieg von 1,6 Prozent gehörte der Anteilschein des Chipherstellers Infineon Technologies zu den Performance-Besten des Tages. Der Wert notierte beim Handelsende mit 23,29 Euro.

Infineon

FrankfurtFreude bei den Anteilseignern des Infineon Technologies-Papieres. Bis zum Ende des Parketthandels konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Anteilschein des Chipherstellers den Stand von 23,29 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,61 Prozent verbessern.

Im Dax gehörte der Wert mit 1,61 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Handelsschluss auf Platz sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.358 Punkten (plus 0,98 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie besser als der Index, der sich um 120 Punkte und 0,98 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 23,15 Euro war der Wert am Donnerstag den 15.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 23,36 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag bei Handelsschluss mit 8,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,50 Euro beträgt. Es war am 22. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 16,79 Euro.

Auf 76,63 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 70,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie betrug 83,45 Euro und war am 27. Juni 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,34 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.03.2018 Credit Suisse belässt Infineon auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" belassen. Der auf die Autoindustrie spezialisierte Halbleiterkonzern dürfte - wie schon in den Vorjahren - auch 2018 überproportional vom Wachstum des Pkw-Sektors profitieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.