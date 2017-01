 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies legt 0,9 Prozent zu

FrankfurtDie Anteilseigner von Infineon Technologies haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Bauteilherstellers den Stand von 16,45 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,89 Prozent.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,89 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position sieben im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.587 Punkten (plus 0,2 Prozent). Damit entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie besser als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Halbleiterproduzenten zum Preis von 16,32 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,60 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt mit 3,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,03 Euro beträgt. Es war am 24. November 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 10,12 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 43,12 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 liegt bei 0,34 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.01.2017 UBS hebt Ziel für Infineon auf 17,50 Euro - 'Neutral'

Die UBS hat das Kursziel für Infineon von 16,20 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Jahr 2017 dürften Übernahmen weiter ein Thema in der Branche bleiben, mittlerweile aber in geringerem Umfang, schrieb Analyst Gareth Jenkins in einer europäischen Sektorstudie zu Techwerten vom Montag. Zudem dürfte der Fokus auf der Margenentwicklung liegen sowie Fortschritten im Bereich Automobil, Lithographie oder etwa im Gesundheitswesen. Die Infineon-Aktie sieht der Experte innerhalb der Branche als fair bewertet an. In einem abwärts gerichteten Konjunkturzyklus könnte sie sich aber überdurchschnittlich entwickeln./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.