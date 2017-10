 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies legt mit 0,6 Prozent leicht zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnbedeutend aufwärts ging es mit dem Kurs der Infineon Technologies-Aktie. Bis zum Börsenschluss gewann der Anteilschein des Chipherstellers 13 Cent (0,58 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 22,31 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Infineon Technologies-Aktie mit 22,44 Euro gehandelt.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,58 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag am Ende des Handelstages auf Platz 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.985 Punkten (unverändert 0,04 Prozent). Daher entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie besser als der Index, der sich um 0,04 Prozent und 5 Punkte verschlechterte.

Am Freitag den 20.10.2017 war die Aktie des Bauteilherstellers zum Preis von 22,35 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 22,63 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 1,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 22,67 Euro beträgt. Es war am 18. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 14,91 Euro.

Auf 106,03 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 66,1 Millionen Euro gehandelt. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.10.2017 DZ Bank senkt Infineon auf 'Halten' - Fairer Wert 23,40 Euro

Die DZ Bank hat Infineon von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 23,40 Euro belassen. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von geschätzt 6 Prozent bis zum Jahr 2021 zähle die Optoelektronik zu den dynamischsten Zukunftsbranchen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Die Infineon-Aktie sei aber bereits extrem gut gelaufen, begründete er sein neues Anlagevotum./ag/edh Datum der Analyse: 19.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.