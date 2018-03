 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies mit guten Kursgewinnen von 2,9 Prozent

Der Anteilschein des Chipherstellers Infineon Technologies gehörte mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 22,00 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies, die beim letzten Börsenschluss mit 21,37 Euro notierte, zeigte mit klaren 2,95 Prozent Plus und einem Kurswert von 22,00 Euro eine positive Entwicklung.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon angesichts der Ankündigung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens mit SAIC in China für Energie-Module in Elektrofahrzeugen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Auto-Geschäft des Münchener Chipkkonzerns mache bis zu 45 Prozent des Umsatzes und Gewinns aus und Infineon dürfte weiterhin vom zunehmenden Einsatz von Halbleitern in Autos profitieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Auto-Geschäft dürfte 2018 trotz Gegenwinds von der Währungsseite um zehn Prozent wachsen, 2019 um 13 Prozent, so der Experte. Die Aktie sei nicht teuer.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 2,95 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Börsenschluss auf Platz vier im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.109 Punkten (plus 1,64 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Infineon Technologies-Aktie stärker als der Index, der sich um 195 Punkte und 1,64 Prozent verbesserte.

Am Montag den 05.03.2018 war die Infineon Technologies-Aktie zum Preis von 21,20 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 22,03 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie lag bei Börsenschluss mit 13,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,50 Euro beträgt. Es war am 22. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. März 2017 und beträgt 16,79 Euro.

Auf 87,47 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 127,5 Millionen Euro gehandelt. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,34 Euro.

02.03.2018 Citigroup belässt Infineon auf 'Buy'

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung des Chip-Produzenten auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern für das Energiemanagement sei unverändert groß, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Infineon steigere weiter die Kapazität der Fabrik in Dresden bei 300-Millimeter-Wafern, womit positive Größeneffekte verbunden seien./bek/mis Datum der Analyse: 02.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

