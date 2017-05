 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre von Infineon Technologies haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Halbleiterproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 18,93 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,29 Prozent verschlechtert.

Die Commerzbank hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen von Apple werte er für Infineon neutral, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. Der Münchener Chiphersteller sei vergleichsweise wenig von Apple abhängig mit einem Umsatzanteil von nur 4 Prozent.

Im Dax gehört der Wert mit 0,29 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.502 Punkten (unverändert 0,05 Prozent). Damit entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie schwächer als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Bauteilherstellers zum Preis von 18,97 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 19,09 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt mit 1,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 19,26 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 11,64 Euro.

Auf 35,78 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 26,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie beträgt 83,45 Euro und war am 27. Juni 2000 erreicht worden. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.04.2017 Baader Bank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Fokus liege auf Kommentaren zum aktuellen Marktumfeld, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Donnerstag. Der Halbleiterkonzern habe ja für das zweite Quartal und das Gesamtjahr Ende März bereits positive Signale gesendet./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.