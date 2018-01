 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies nahezu konstant

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Infineon Technologies-Aktie. Bis zur Stunde kann sich der Anteilschein des Bauteilherstellers im Vergleich zum Schlusswert von 22,84 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört der Wert bis zur Stunde zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Papier liegt bis zur Stunde auf Platz vier im oberen Drittel des Performance-Index. Bis zur Stunde registriert der Dax 12.797 Punkte (minus 0,93 Prozent). Daher entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie besser als der Index, der sich um 0,93 Prozent und 120 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 22,95 Euro ist der Wert am Dienstag den 02.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 22,95 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt bis zur Stunde mit 10,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,45 Euro beträgt. Es war am 21. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Januar 2017 und beträgt 16,07 Euro.

Auf 26,40 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 11,1 Millionen Euro gehandelt. Am 27. Juni 2000 wurde mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 liegt bei 0,34 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.12.2017 Deutsche Bank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen mit einem Kursziel von 29 Euro. Die Risiken für Halbleiterhersteller im Smartphone-Geschäft nähmen zu, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So könnte der iPhone-Konzern Apple künftig Chips in Eigenregie produzieren. Davon betroffen wären vor allem Dialog Semiconductor sowie AMS, deutlich weniger hingegen STMicro und Infineon. Infineon zieht der Experte STMicro weiterhin vor./ajx/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

