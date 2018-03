 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde gewinnt mit 0,5 Prozent geringfügig

Mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gehörte das Wertpapier des Maschinenbauers Linde zu den Performance-Besten des Tages. Der Anteilschein notierte beim Handelsende mit 177,60 Euro.

Linde

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Linde. Am Ende des Handelstages behauptete sich die Aktie des Maschinenbauers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 177,60 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um minimale 0,51 Prozent verbessern.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,51 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag am Ende des Handelstages auf Rang 13 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.969 Punkten (plus 0,51 Prozent). Somit entwickelte sich die Linde-Aktie unwesentlich schwächer als der Index, der sich um 66 Punkte und 0,51 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 177,70 Euro war der Wert am Mittwoch den 04.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 178,75 Euro.

Die Linde-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 1,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 179,70 Euro beträgt. Es war am 12. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 144,20 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 88,43 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 44,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. März 2015 wurde mit 195,55 Euro das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie erreicht. Mit 21,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

29.09.2017 Deutsche Bank belässt Linde auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Linde vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Industriegase-Herstellers dürfte um 2 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Freitag. Die geplante Fusion mit dem US-Branchenriesen Praxair eröffne mittelfristig aber großes Wertsteigerungspotenzial./la/edh Datum der Analyse: 29.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.