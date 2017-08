 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde legt 0,7 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Linde. Bisher behauptet sich der Wert des Maschinenbauers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 159,90 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um unmerkliche 0,72 Prozent verbessern.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,72 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.146 Punkten (plus 1,1 Prozent). Daher entwickelt sich die Linde-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 160,15 Euro ist der Wert am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 160,35 Euro.

Die Linde-Aktie liegt mit 11,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 179,70 Euro beträgt. Es war am 12. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. September 2016 und beträgt 135,65 Euro.

Auf 12,75 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 14,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie beträgt 195,55 Euro und war am 20. März 2015 erreicht worden. Mit 21,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.08.2017 Bernstein senkt Ziel für Linde auf 158 Euro - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 165 auf 158 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Jeremy Redenius begründete das neue Kursziel mit der Befürchtung, dass der Industriegasekonzern im Europageschäft auch weiterhin stagnieren wird. Dies werde den Margendruck auf Linde erhöhen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Zudem könnten sich die Erwartungen für die Synergien durch den Zusammenschluss mit Praxair als zu optimistisch erweisen./edh/gl Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.