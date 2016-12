 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde legt 1,3 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Maschinenbauers Linde, die beim letzten Börsenschluss mit 157,00 Euro notierte, zeigt mit deutlichen 1,27 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 159,00 Euro eine positive Entwicklung.

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Linde nach der vereinbarten Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair von 132 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Zusammenschluss dürfte erhebliche kartellrechtliche Überprüfungen mit sich bringe, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Im Genehmigungsfall drohten umfangreiche Anteilsverkäufe von Geschäftsbereichen, was wiederum den Sinn der Fusion in Frage stellen würde.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,27 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position zwei in der Spitzengruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.468 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Daher entwickelt sich die Linde-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Linde-Aktie zum Preis von 157,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 161,25 Euro.

Die Linde-Aktie liegt mit 2,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 163,60 Euro beträgt. Es war am 19. Dezember 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 113,50 Euro.

Auf 133,20 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 254,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie beträgt 195,55 Euro und war am 20. März 2015 erreicht worden. Mit 21,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.12.2016 Bernstein belässt Linde auf 'Underperform' - Ziel 118 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Linde-Aktie nach Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung mit dem US-Wettbewerber Praxair auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Er sei besorgt, dass das Geschäft des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers - egal ob als Teil von Praxair oder auf sich allein gestellt - in Europa weiterhin stagnieren werde, während der Wettbewerbsdruck die Margen belaste, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Er rät daher den Linde-Aktionären, ihre durch die Übernahmespekulationen im Wert gestiegenen Papiere zu verkaufen./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

