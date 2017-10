 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde mit geringen Kursverlusten von 0,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnmerklich nach unten geht es mit dem Papier der Linde-Aktie. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Maschinenbauers 1,00 Euro (0,55 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 183,05 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Linde-Anteilschein mit 182,05 Euro gehandelt.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,55 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt aktuell auf Rang 28 in der Schlussgruppe des Index. Aktuell registriert der Dax 13.001 Punkte (unverändert 0,02 Prozent). Somit entwickelt sich die Linde-Aktie schlechter als der Index, der sich um 3 Punkte und 0,02 Prozent verschlechtert.

Am Dienstag den 24.10.2017 ist die Linde-Aktie zum Preis von 182,05 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 182,55 Euro.

Die Linde-Aktie liegt aktuell mit 0,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 183,05 Euro beträgt. Es war am 23. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 144,20 Euro.

Bis um 09:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 6,89 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 8,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie beträgt 195,55 Euro und war am 20. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. März 2003 liegt bei 21,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.10.2017 Independent Research hebt Ziel für Linde auf 180 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Linde von 178 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Bernhard Weininger zeigte sich in einer Studie vom Montag zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair gelingt. Spekulationen auf eine höhere Abfindung infolge eines Squeeze-Outs seien Grund für die Zurückhaltung. Es sei nicht unüblich, dass größere Pakete von institutionellen Investoren erst kurz vor Ablauf der Annahmefrist angedient werden./she/zb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

