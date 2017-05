 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde praktisch unverändert

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben geht es für der Wert des Maschinenbauers Linde. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 165,20 Euro bewegt sich der Wert des Maschinenbauers nicht.

Im Dax gehört der Wert zu den unveränderten Werten des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.691 Punkten (plus 0,56 Prozent). Daher entwickelt sich die Linde-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 164,80 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 166,05 Euro.

Die Linde-Aktie liegt mit 5,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 174,00 Euro beträgt. Es war am 5. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Juli 2016 und beträgt 116,80 Euro.

Bis um 14:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 17,24 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 19,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie beträgt 195,55 Euro und war am 20. März 2015 erreicht worden. Mit 21,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

22.05.2017 Bernstein belässt Linde auf 'Market-Perform' - Ziel 155 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit Blick auf die jüngste Entwicklung der Chemikalienpreise in der Branche auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Rohstoffkosten nagten allmählich an den Bruttomargen der Konzerne, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Sektorstudie vom Montag. Für gewöhnlich könne der Industriegase- und Anlagenhersteller Linde diese Kosten aber an die Kunden weiterreichen und somit die Bruttomargen stabil halten./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.