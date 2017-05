 Linde-Aktie - WKN 648300: Linde verzeichnet mit 0,9 Prozent geringe Verluste

FrankfurtMinimal nach unten geht es mit dem Kurs der Linde. Derzeit verliert der Wert des Maschinenbauers, der beim letzten Börsenschluss mit 167,25 Euro notierte, 1,45 Euro (0,87 Prozent). Zuletzt wird die Linde-Aktie mit 165,80 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,87 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 26 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.730 Punkten (plus 0,15 Prozent). Damit entwickelt sich die Linde-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 167,25 Euro ist der Anteilschein am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 167,70 Euro.

Die Linde-Aktie liegt mit 4,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 174,00 Euro beträgt. Es war am 5. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Juli 2016 und beträgt 116,80 Euro.

Bis um 12:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 13,50 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 27,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Linde-Aktie beträgt 195,55 Euro und war am 20. März 2015 erreicht worden. Mit 21,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.05.2017 SocGen hebt Ziel für Linde auf 200 Euro - 'Buy'

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegase-Konzern habe die Markterwartungen zum dritten Mal in Folge übertroffen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Donnerstag. Clark erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Auch der US-Gasekonzern Praxair, mit dem Linde fusionieren will, sei erfreulich in das neue Jahr gestartet./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.