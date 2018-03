 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa fällt 1,6 Prozent

Die Aktie der Fluglinie Lufthansa gehört mit einem Rückgang von 1,6 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Derzeit wird der Anteilschein mit 27,30 Euro notiert.

FrankfurtDie Anleger des Lufthansa-Papieres haben keinen Grund zur Freude. Bis zur Stunde gibt der Anteilschein der Fluggesellschaft klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 27,30 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,62 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,62 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Platz 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax verbucht derzeit 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Daher entwickelt sich die Lufthansa-Aktie schwächer als der Index, der sich um 77 Punkte und 0,63 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 27,80 Euro ist der Wert am Donnerstag den 08.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 27,90 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt derzeit mit 12,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2017 und beträgt 13,66 Euro.

Auf 65,73 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 75,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie beträgt 31,26 Euro und war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Citigroup startet Lufthansa mit 'Buy' - Ziel 35 Euro

Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts derzeit erheblicher Turbulenzen im europäischen Luftverkehrsmarkt sollten Anleger grundsätzlich Aktien von Billigfliegern jenen der Netzwerk-Fluggesellschaften vorziehen, empfahl Analyst James Ainley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Sektorwerte sind Ryanair und dennoch auch die Lufthansa. Deren kurzfristiges Wachstumspotenzial hält er noch nicht für vollständig im aktuellen Kursniveau eingepreist./edh/ag Datum der Analyse: 06.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

