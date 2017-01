 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa gewinnt 1,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtFreude bei den Anlegern von Lufthansa. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert der Fluglinie den aktuellen Stand von 12,74 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,51 Prozent verbessern.

Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,75 auf 12,75 Euro angehoben. Die Markterwartungen für 2017 lägen nun auf dem Niveau des Unternehmensausblicks, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Zudem erscheine die Gewinndynamik der Fluggesellschaft aktuell stabil. Das Kursziel hob er unter anderem wegen eines geringer als erwarteten Defizits in der Altersversorgung zum Jahresende 2016 an sowie wegen seiner moderat angehobenen Schätzungen.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,51 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz eins an der Spitze des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.809 Punkten (minus 0,33 Prozent). Daher entwickelt sich die Lufthansa-Aktie stärker als der Index.

Am Freitag ist die Lufthansa-Aktie zum Preis von 12,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 12,98 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt mit 17,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 15,39 Euro beträgt. Es war am 16. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Oktober 2016 und beträgt 9,10 Euro.

Bis um 16:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 61,73 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 28,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Juli 1998 wurde mit 26,64 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.01.2017 HSBC belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 9,75 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Pressebericht über einen möglichen Einstieg von Etihad bei der deutschen Fluggesellschaft auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9,75 Euro belassen. Für Gespräche über eine engere Verbindung beider Airlines gebe es durchaus eine gewisse Logik, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sehe er derzeit kaum Chancen für eine Beteiligung von 30 Prozent und mehr, wie dies kolportiert worden sei./edh/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.